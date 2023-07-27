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Menos burocracia

Idosos e PCD: uso da tecnologia otimiza emissão de cartões de estacionamento em Vitória

O secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, fala sobre o assunto

Publicado em 27 de Julho de 2023 às 11:07

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

27 jul 2023 às 11:07
Estacionamento, vaga, especial, idosos, pessoas com deficiência
Estacionamento, vaga, especial, idosos, pessoas com deficiência Crédito: PMV/Samira Gasparini
O número de cartões de estacionamento especial para pessoa idosa ou com deficiência aumentou nos seis primeiros meses deste ano em 13,5%, se comparado ao mesmo período do ano passado em Vitória. Os cartões são expedidos pela Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran). Já em relação ao segundo semestre de 2022, o avanço foi de 52,60%, somente de janeiro a julho de 2023, com um total de 956 cartões entregues.
Segundo a administração municipal, o morador não precisa mais comparecer à Setran para retirar seu cartão impresso, o que garante uma economia de tempo, além de evitar deslocamentos desnecessários. Outra possibilidade prática é que seu representante legal também faça no nome do interessado a solicitação, também por meio digital. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Jose Carlos Schaeffer - Alex Mariano - 27-07-23.mp3

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