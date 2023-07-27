Idosos e PCD: uso da tecnologia otimiza emissão de cartões de estacionamento em Vitória

O número de cartões de estacionamento especial para pessoa idosa ou com deficiência aumentou nos seis primeiros meses deste ano em 13,5%, se comparado ao mesmo período do ano passado em Vitória. Os cartões são expedidos pela Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran). Já em relação ao segundo semestre de 2022, o avanço foi de 52,60%, somente de janeiro a julho de 2023, com um total de 956 cartões entregues.