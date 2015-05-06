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ENTREVISTA

Idosos e motociclistas são a maioria das vítimas no trânsito em Vitória

O número é um alerta para reforçar a educação e fiscalização no trânsito durante a campanha Maio Amarelo

Publicado em 05 de Maio de 2015 às 21:21

Publicado em 

05 mai 2015 às 21:21
O movimento “Maio Amarelo” surgiu de uma resolução da ONU, em maio de 2011, definindo o período de 2011 a 2020 como a “Década de Ações para a Segurança no Trânsito”. O documento foi elaborado com base em um estudo da OMS (Organização Mundial da Saúde) que contabilizou, em 2009, cerca de 1,3 milhão de mortes por acidente de trânsito em 178 países. Aproximadamente 50 milhões de pessoas sobreviveram com sequelas. Assim, o movimento “Maio Amarelo” tem como objetivo chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. É o segundo ano que a capital capixaba fez adesão ao projeto. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, a coordenadora do Projeto Vida no Trânsito, Jacira dos Anjos, fala sobre os objetivos da campanha: educação e fiscalização. Ela revela que, em Vitória, a maioria das vítimas no trânsito são idosos e motociclistas e, por isso, a campanha é fundamental para a transformação do comportamento dos condutores. Ouça.
Entrevista - Fábio Botacin - Jacira dos Anjos - 05-05-15

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