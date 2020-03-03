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Idosos devem ter atenção redobrada para evitar coronavírus

Ouça a entrevista com o Doutor em Infectologia e professor pesquisador da Universidade Federal de Medicina, Edmilson Migowski

Publicado em 03 de Março de 2020 às 12:05

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 mar 2020 às 12:05
Lavar bem as mãos, diversas vezes ao dia e usar o álcool gel de forma complementar são as principais orientações das equipes de saúde para prevenir o contágio do coronavírus. Mas a população, de um modo geral, ainda tem muitas dúvidas sobre como o vírus pode se comportar no Brasil. A Covid-19 é transmitida através das vias respiratórias. Em entrevista à rádio CBN Vitória nesta terça-feira (03), o Doutor em Infectologia e professor pesquisador da Universidade Federal de Medicina, Edmilson Migowski, alerta que as pessoas idosas exigem uma preocupação maior em caso de se contrair a doença. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Edmilson Migowski - 03-03-20

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