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VACINAÇÃO COVID-19

Idosos com mais de 80 anos: saiba como agendar vacina em Vitória e VV

Ouça entrevistas com Thais Cohen, secretária Municipal de Saúde de Vitória e com Cátia Lisboa, secretária de Saúde de Vila Velha

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 11:32

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 fev 2021 às 11:32
Vitória abriu nesta semana o agendamento on-line para a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 dos trabalhadores da saúde que já receberam a primeira dose do imunizante CoronaVac entre os dias 19 e 31 de janeiro. Para fazer o agendamento on-line é preciso acessar o link https://agendamento.vitoria.es.gov.br/ ou o aplicativo Vitória Online. A partir desta quinta-feira (25) é possível também fazer o agendamento para idosos com 80 anos ou mais, segundo explicações da secretária de Saúde de Vitória, Tais Cohen. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Thais Cohen - 25-02-21.mp3
Em Vila Velha, o agendamento online para idosos com 80 anos ou amis começa na segunda-feira (01). São 5600 idosos nesta faixa etária e a prefeitura informa que recebeu doses para imunizar 50% deste público neste momento. Uma novidade é o sistema de vacinação em formato drive-thru, quando a pessoa não precisa sair do carro para receber o imunizante. Vila Velha é o município com maior número de casos confirmados e mortes provocadas pela Covid-19 no Estado. Segundo o Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a cidade registrou 41.761 pacientes infectados e 838 mortes provocados pelo novo coronavírus. Quem explica é a secretária de Saúde do município, Cátia Lisboa. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Catia Lisboa - 25-02-21

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