Idosos com 85 anos ou mais começam a ser imunizados no ES

Várias cidades da Grande Vitória iniciam nesta quarta-feira (17) a imunização contra a covid para idosos com mais de 85 anos. Em Vitória, o agendamento online se esgotou rapidamente, já que foram ofertadas apenas 600 doses. Segundo a secretária de Saúde do Município, Thais Cohen, a expectativa é de que um nove lote de vacinas chegue até o fim deste mês para dar continuar a abertura de vagas para imunização de idosos. Na Capital, a estimativa é de que há 6 mil pessoas com idades entre 85 e 90 anos.

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Na Serra, a expectativa é vacinar 3 mil pessoas dessa faixa etária com mais de 85 anos. O agendamento de vacinação para este público já está aberto no link http://gti.serra.es.gov.br/saude/. Não haverá filas nas unidades de saúde, pois a imunização acontece com data e hora marcadas. Serão vacinados também os idosos acamados que estão dentro dessa faixa etária. As equipes irão nas residências para fazer a vacinação de acamados e de idosos com alguma dificuldade de locomoção com idade acima de 85 anos. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Saúde da Serra, Sheila Cruz, reforça que a imunização é importante e que os idosos precisam aderir à campanha.

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