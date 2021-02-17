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COVID-19

Idosos com 85 anos ou mais começam a ser imunizados no ES

Em Vitória, as 600 doses disponíveis para agendamento acabaram em menos de 24 horas

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 11:54

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 fev 2021 às 11:54
Várias cidades da Grande Vitória iniciam nesta quarta-feira (17) a imunização contra a covid para idosos com mais de 85 anos. Em Vitória, o agendamento online se esgotou rapidamente, já que foram ofertadas apenas 600 doses. Segundo a secretária de Saúde do Município, Thais Cohen, a expectativa é de que um nove lote de vacinas chegue até o fim deste mês para dar continuar a abertura de vagas para imunização de idosos. Na Capital, a estimativa é de que há 6 mil pessoas com idades entre 85 e 90 anos. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Thais Cohen- 17-02-21.mp3
Na Serra, a expectativa é vacinar 3 mil pessoas dessa faixa etária com mais de 85 anos. O agendamento de vacinação para este público já está aberto no link http://gti.serra.es.gov.br/saude/. Não haverá filas nas unidades de saúde, pois a imunização acontece com data e hora marcadas. Serão vacinados também os idosos acamados que estão dentro dessa faixa etária. As equipes irão nas residências para fazer a vacinação de acamados e de idosos com alguma dificuldade de locomoção com idade acima de 85 anos. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Saúde da Serra, Sheila Cruz, reforça que a imunização é importante e que os idosos precisam aderir à campanha. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Sheila Cruz - 17-02-21
Em Vila Velha, os moradores idosos que possuem 85 anos ou mais também poderão, a partir desta quarta-feira (17), fazer o agendamento para receber a imunização contra a covid-19 nas unidades de saúde do município. O link de acesso para o agendamento está disponível no site da prefeitura. Por meio dele, o munícipe poderá escolher o melhor dia e horário para receber o imunizante, sem filas e aglomerações. Aqueles que não têm acesso à internet ou tiverem alguma dificuldade em fazer o agendamento poderão se dirigir até a unidade de saúde mais próxima de sua residência.

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