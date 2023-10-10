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Estacionamento Rotativo

Idoso, PCD e autista com restrição de mobilidade: como estacionar de graça em Vitória

Ouça entrevista com o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano

Publicado em 10 de Outubro de 2023 às 11:53

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 out 2023 às 11:53
Estacionamento rotativo será monitorado por 120 câmeras em Vitória
Estacionamento rotativo em Vitória Crédito: André Sobral/PMV/Divulgação
Idosos, pessoas com deficiência e autistas com restrição de mobilidade têm direito à gratuidade no estacionamento rotativo em Vitória. Para ter acesso à isenção, é necessário fazer um cadastro prévio. Para realizar esse cadastro, o interessado deve estar registrado no Portal do Cidadão, que dará acesso ao formulário disponibilizado digitalmente pela Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), por meio do Protocolo Virtual da PMV. Segundo informações divulgadas pela Setran, os cartões de estacionamento regularizados e que já estiverem em uso manterão sua validade para utilização. Com a publicação no Diário Oficial do Município, a isenção do pagamento por três horas para pessoas idosas e com deficiência e a tolerância de 10 minutos para todos os usuários já estão válidas. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, detalha as regras. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Alex Mariano - 10-10-23.mp3
Cadastramento
A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) realiza o cadastramento e a emissão de credencial para a utilização das vagas reservadas.
Os interessados terão a opção de fazer a solicitação on-line, por meio do Protocolo Virtual da PMV, neste link

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