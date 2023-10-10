Idoso, PCD e autista com restrição de mobilidade: como estacionar de graça em Vitória

Idosos, pessoas com deficiência e autistas com restrição de mobilidade têm direito à gratuidade no estacionamento rotativo em Vitória. Para ter acesso à isenção, é necessário fazer um cadastro prévio. Para realizar esse cadastro, o interessado deve estar registrado no Portal do Cidadão, que dará acesso ao formulário disponibilizado digitalmente pela Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), por meio do Protocolo Virtual da PMV. Segundo informações divulgadas pela Setran, os cartões de estacionamento regularizados e que já estiverem em uso manterão sua validade para utilização. Com a publicação no Diário Oficial do Município, a isenção do pagamento por três horas para pessoas idosas e com deficiência e a tolerância de 10 minutos para todos os usuários já estão válidas. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, detalha as regras.