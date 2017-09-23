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SUA SAÚDE

Idoso junto com familiar é fundamental para diagnóstico do Alzheimer

Publicado em 23 de Setembro de 2017 às 13:09

Publicado em 

23 set 2017 às 13:09
Segundo a Associação Internacional de Alzheimer, a doença é a principal causa de demência no mundo. A Organização Mundial da Saúde estima que, só no Brasil, ela atinge cerca de 1,2 milhão de pessoas. Para conscientizar a população sobre o problema, a OMS criou em 1994 o Dia Mundial da Doença de Alzheimer, comemorado em 21 de setembro, na última quinta-feira. Nesta edição do CBN Vitória, convidamos Waleska Binda, Geriatra e presidente da Sociedade Capixaba de Geriatria, para detalhar o assunto. Ela explicou que a fase do diagnóstico da doença é uma das mais importantes e os familiares não podem deixar de acompanhar os idosos para consultas médicas. "É a família que pode trazer detalhes do cotidiano dessa pessoa que podem nos indicar os problemas de memória, variação de humor e de comportamento. Isso o idoso sozinho não passa com detalhes, o que pode deixar o diagnóstico mais lento".
Ela explica que a doença não tem cura, mas que o tratamento vai minimizar os sintomas, o que acaba melhorando a convivência familiar e o acompanhamento do paciente. Ouça os detalhes:
Entrevista Fabio Botacim - Dra . Waleska Binda Wruck - 23-09-17.mp3

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