Idoso junto com familiar é fundamental para diagnóstico do Alzheimer

Segundo a Associação Internacional de Alzheimer, a doença é a principal causa de demência no mundo. A Organização Mundial da Saúde estima que, só no Brasil, ela atinge cerca de 1,2 milhão de pessoas. Para conscientizar a população sobre o problema, a OMS criou em 1994 o Dia Mundial da Doença de Alzheimer, comemorado em 21 de setembro, na última quinta-feira. Nesta edição do CBN Vitória, convidamos Waleska Binda, Geriatra e presidente da Sociedade Capixaba de Geriatria, para detalhar o assunto. Ela explicou que a fase do diagnóstico da doença é uma das mais importantes e os familiares não podem deixar de acompanhar os idosos para consultas médicas. "É a família que pode trazer detalhes do cotidiano dessa pessoa que podem nos indicar os problemas de memória, variação de humor e de comportamento. Isso o idoso sozinho não passa com detalhes, o que pode deixar o diagnóstico mais lento".