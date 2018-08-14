Identificados suspeitos de arrombamentos em Porto Canoa e Vila Rubim

A polícia já conseguiu identificar os criminosos responsáveis pelos arrombamentos recentes ocorridos em Porto Canoa, na Serra e na Vila Rubim, em Vitória. Já há mandatos de prisão expedidos e eles passam agora a ser procurados. Também já foram autuadas em flagrante 15 pessoas que adquiram produtos fruto destes arrombamentos. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, disse também que desde esta madrugada (14) policiais da Força Tática e da Companhia Independente de Missões Especiais estão reforçando o policiamento em avenidas onde há grande concentração de estabelecimentos comerciais. Nylton Rodrigues defendeu a manutenção da prisão de todos os envolvidos nestes furtos e roubos para interromper esta onda de arrombamentos.