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SEGURANÇA PÚBLICA

Identificados suspeitos de arrombamentos em Porto Canoa e Vila Rubim

Segundo o secretário de Estado de Segurança, Nylton Rodrigues, também foram autuadas em flagrante 15 pessoas que adquiriram os produtos roubados

Publicado em 14 de Agosto de 2018 às 11:31

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 ago 2018 às 11:31
A polícia já conseguiu identificar os criminosos responsáveis pelos arrombamentos recentes ocorridos em Porto Canoa, na Serra e na Vila Rubim, em Vitória. Já há mandatos de prisão expedidos e eles passam agora a ser procurados. Também já foram autuadas em flagrante 15 pessoas que adquiram produtos fruto destes arrombamentos. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, disse também que desde esta madrugada (14) policiais da Força Tática e da Companhia Independente de Missões Especiais estão reforçando o policiamento em avenidas onde há grande concentração de estabelecimentos comerciais. Nylton Rodrigues defendeu a manutenção da prisão de todos os envolvidos nestes furtos e roubos para interromper esta onda de arrombamentos. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Nilton Rodrigues - 14-08-18

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