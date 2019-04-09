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DOCUMENTAÇÃO

Identidade Digital poderá ser emitida a partir do segundo semestre deste ano

A Identidade Digital contará com um número de identificação - interno e individual para cada cidadão - que terá nove dígitos, e também exibirá a numeração de outros documentos, como a do CPF

Publicado em 09 de Abril de 2019 às 12:03

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 abr 2019 às 12:03
A identidade digital, que promete unificar todos os documentos dos brasileiros em um só, deve começar a ser emitida no segundo semestre deste ano. A informação foi divulgada pela Justiça Eleitoral. Segundo o órgão, a partir do segundo semestre deste ano, os brasileiros poderão emitir a Identidade conhecida na legislação como Documento Nacional de Identidade (DNI).
A Identidade Digital contará com um número de identificação – interno e individual para cada cidadão – que terá nove dígitos, e também exibirá a numeração de outros documentos, como a do CPF, como explica em entrevista à CBN Vitória, o Juiz auxiliar da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, Dr. Ricardo Fiorezze.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Dr. Ricardo Fioreze - 09-04-19

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