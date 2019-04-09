Identidade Digital poderá ser emitida a partir do segundo semestre deste ano

A identidade digital, que promete unificar todos os documentos dos brasileiros em um só, deve começar a ser emitida no segundo semestre deste ano. A informação foi divulgada pela Justiça Eleitoral. Segundo o órgão, a partir do segundo semestre deste ano, os brasileiros poderão emitir a Identidade conhecida na legislação como Documento Nacional de Identidade (DNI).