Identidade Digital poderá ser emitida a partir do segundo semestre deste ano

A identidade digital, que promete unificar todos os documentos dos brasileiros em um só, deve começar a ser emitida no segundo semestre deste ano. A informação foi divulgada pela Justiça Eleitoral. Segundo o órgão, a partir do segundo semestre deste ano, os brasileiros poderão emitir a Identidade conhecida na legislação como Documento Nacional de Identidade (DNI).
A Identidade Digital contará com um número de identificação – interno e individual para cada cidadão – que terá nove dígitos, e também exibirá a numeração de outros documentos, como a do CPF, como explica em entrevista à CBN Vitória, o Juiz auxiliar da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, Dr. Ricardo Fiorezze.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Dr. Ricardo Fioreze - 09-04-19