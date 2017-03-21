Idec pede recall dos produtos de empresas envolvidas na "Carne Fraca"

O Idec enviou, na última segunda-feira (20), uma carta ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) exigindo providências em relação às denúncias de fraudes em produtos de origem animal cometidas por vários frigoríficos alvos da Operação Carne Fraca, deflagrada na sexta-feira (18). Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, a representante do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), nutricionista Ana Paula Bortoletto, explica que houve solicitação ao ministério que forneça aos consumidores informações mais detalhadas sobre os tipos, categorias e locais de apreensão dos produtos fraudados ou impróprios para consumo. Ouça: