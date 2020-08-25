Idec: as lacunas na suspensão de reajuste de planos de saúde pela ANS

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) suspendeu na sexta-feira (21) a aplicação de reajustes em planos de saúde no Brasil por 120 dias. A medida vale a partir de setembro para reajustes anuais ou por mudança de faixa etária, em todas as modalidades – individual, familiar, coletivo e empresarial. Todo ano, entre maio e julho, a Diretoria Colegiada da ANS define o percentual máximo de reajuste dos convênios. Ficou decidido que, em 2020, não haverá anúncio deste número, portanto, fica desautorizado o aumento. Por outro lado, defendem os órgãos de defesa do consumidor, a medida tem problemas, já que os reajustes já aplicados pelas operadoras não sofrerão mudanças e também não ficou definido se poderá haver cobrança retroativa pelo tempo de suspensão do reajuste. Em entrevista ao CBN Cotidiano nesta terça-feira (25), a advogada Ana Carolina Navarrete, coordenadora do Programa de Saúde do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), traz uma análise a respeito do tema: