Ideb maior não esconde desafios para o Ensino Médio, alerta doutora

O Espírito Santo registrou média 4,8 - a maior nota do Brasil - no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), considerando escolas públicas e particulares. Os dados atualizados foram divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na última terça-feira (15). Fazendo um recorte apenas da rede estadual, o Estado aparece em segundo lugar, com média 4,6.

Mesmo com o resultado positivo, a nota não esconde os desafios para a educação capixaba - sobretudo o ensino médio. É o que aponta a doutora em Educação Cleonara Maria Schwartz, em entrevista ao CBN Cotidiano. "O crescimento verificado é motivo de orgulho ao Estado. Mas, por outro lado, a gente não pode esquecer que o ensino médio, por exemplo, não alcança as metas que foram previstas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico", afirma Schwartz.

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Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Cleonara - 16-09-20

A doutora em Educação ressalta que os desafios no ensino médio persistem. "Apesar do crescimento, e o Espírito Santo numa posição de destaque, existe também a questão que não podemos nos descuidar e possibilitando com que ocorra um crescimento maior em termos de aprendizagem, que possam se materializar nessas avaliações que são aplicadas".

Já em relação ao ensino fundamental, Cleonara aponta: "observamos que houve um crescimento nas notas e temos cidades que alcançam uma pontuação maior que as metas. Isso é muito importante. Mas, por outro lado, alguns municípios que apesarem de terem um investimento na educação, não obtiveram sucesso e isso merece reflexão por parte das gestões", explica.

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