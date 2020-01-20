Iconha: água, alimento e produtos de limpeza prioritários para doação

O forte temporal que atingiu Sul do Estado deixou devastação por onde passou. Mais de 420 pessoas estão desabrigadas e desalojadas e a maioria delas perdeu alimentos e teve imóveis danificados. Além disso, a inundação invadiu também o comércio de Iconha e Alfredo Chaves, e consumou todo o estoque de suprimentos das cidades. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Vinicius Figueira, da Pastoral da Comunicação de Iconha, explica que a Paróquia Santo Antônio de Pádua, no centro da cidade, está funcionando como um apoio para recolher doações e preparar comidas quentes e café para as vítimas da enxurrada na cidade.
"Não é necessário enviar mais roupas. O mais importante para colaboração é água, produtos de limpeza e alimentos", explica.
Ouça a entrevista:
Entrevista - Fabio Botacin - Vinicius Figueira - 20-01-20
O ponto de referência para entregas na cidade é a Ascamares, que fica às margens da BR 101 no acesso à Iconha.
Sobre a doação em dinheiro, Vinícius diz que a paróquia colocou à disposição da cidade a uma conta para reunir as quantias já que esse procedimento já conta com transparência no seu uso:
Banestes - 021
agência 149
conta 2219610-9
CNPJ: 27 0719500016-40
Paróquia Santo Antônio de Pádua