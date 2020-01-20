Iconha: água, alimento e produtos de limpeza prioritários para doação

O forte temporal que atingiu Sul do Estado deixou devastação por onde passou. Mais de 420 pessoas estão desabrigadas e desalojadas e a maioria delas perdeu alimentos e teve imóveis danificados. Além disso, a inundação invadiu também o comércio de Iconha e Alfredo Chaves, e consumou todo o estoque de suprimentos das cidades. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Vinicius Figueira, da Pastoral da Comunicação de Iconha, explica que a Paróquia Santo Antônio de Pádua, no centro da cidade, está funcionando como um apoio para recolher doações e preparar comidas quentes e café para as vítimas da enxurrada na cidade.