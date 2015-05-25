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AVALIAÇÃO DE GESTÃO

ICMS para Serra será metade do valor repassado há sete anos, queixa-se prefeito

Prefeito Audifax Barcelos (PSB) diz que arrecadação do município deste ano de 2015 será menor do que a de 2008 e com uma população de 90 mil habitantes a mais

Publicado em 25 de Maio de 2015 às 14:48

Publicado em 

25 mai 2015 às 14:48
O prefeito da Serra, Audifax Barcelos (PSB), afirmou em entrevista ao CBN Vitória que, assim como os demais municípios, este ano será de poucos recursos financeiros. O valor do repasse do ICMS para a Serra este ano, segundo o prefeito, é metade do que o município já teve em 2008.
No total arrecadação do município este ano também será menor do que a de 2008 e com uma população de 90 mil habitantes a mais. Prefeito também admite que já atingiu 52% da receita corrente líquida com gasto de pessoal e que a situação deve melhorar no próximo semestre, por conta da arrecadação do IPTU, que deverá contribuir para o aumento da receita.
Audifax foi o entrevistado desta manhã (25) da série 'Avaliação de Gestão', no CBN Vitória. Ele garantiu que vai reduzir o déficit de pediatras na rede municipal com a contratação de uma empresa terceirizada e disse que, até a metade do ano que vem, a cidade terá três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). 
Respondeu também sobre a promessa de concurso público para a Guarda Municipal e de autorizar o porte de arma para a instituição. 
Houve tempo também para falar sobre política e seus índices de rejeição apurados em pesquisa realizada pelo Instituto Futura e publicada em A GAZETA.
Acompanhe a íntegra da entrevista
Entrevista - Fernanda Queiroz - Prefeito Audifax Barcelos PSB - 25-05-15
Prefeito Audifax Barcelos diz que arrecadação do município deste ano de 2015 será menor do que a de 2008 e com uma população de 90 mil habitantes a mais. Prefeito também admite que já atingiu 52% da receita corrente líquida com gasto de pessoal e que situação deve melhorar no próximo semestre, por conta da arrecadação do IPTU que deverá contribuir para o aumento da receita. 

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