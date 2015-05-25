ICMS para Serra será metade do valor repassado há sete anos, queixa-se prefeito

O prefeito da Serra, Audifax Barcelos (PSB), afirmou em entrevista ao CBN Vitória que, assim como os demais municípios, este ano será de poucos recursos financeiros. O valor do repasse do ICMS para a Serra este ano, segundo o prefeito, é metade do que o município já teve em 2008.

No total arrecadação do município este ano também será menor do que a de 2008 e com uma população de 90 mil habitantes a mais. Prefeito também admite que já atingiu 52% da receita corrente líquida com gasto de pessoal e que a situação deve melhorar no próximo semestre, por conta da arrecadação do IPTU, que deverá contribuir para o aumento da receita.

Audifax foi o entrevistado desta manhã (25) da série 'Avaliação de Gestão', no CBN Vitória. Ele garantiu que vai reduzir o déficit de pediatras na rede municipal com a contratação de uma empresa terceirizada e disse que, até a metade do ano que vem, a cidade terá três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Respondeu também sobre a promessa de concurso público para a Guarda Municipal e de autorizar o porte de arma para a instituição.

Acompanhe a íntegra da entrevista

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Prefeito Audifax Barcelos PSB - 25-05-15