IBGE: Vila Velha passa a marca dos 500 mil habitantes

Convento da Penha, na Prainha, em Vila Velha Crédito: Internauta Gabriel Henriques/Reprodução Instagram

Nesta quinta-feira (27) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresentou nova estimativa da população brasileira que, agora, passa a ser estimada em 211.755.692 habitantes em 5.570 municípios. A estimativa com o total de habitantes dos estados e dos municípios se refere a 1° de julho de 2020 e foi publicada no “Diário Oficial da União". No Espírito Santo, a estimativa da população em 2020 é de 4.064.052 pessoas. Agora, além de Serra, o município de Vila Velha passou a figurar no ranking entre as 26 cidades (exceto capitais) com mais de 500 mil habitantes. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Max Athayde Fraga, chefe da Unidade Estadual do IBGE no Espírito Santo, traz mais detalhes desse cenário.

Confira a análise completa sobre o assunto:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Max Athayde Fraga - 27-08-20

"Nos dados recentes nós temos a cidade de Vila Velha entrando para o grupo de 26 cidades, exceto capitais, que atingiram 500 mil habitantes. É um fator importante que a gente analisa porque traz a possibilidade de atrair mais investimentos para a cidade. A gente já tinha a Serra e, agora, a inclusão de Vila Velha", explica.

CONFIRA ALGUNS DOS DADOS DO IBGE:

- Serra tem população de 527.240 habitantes e Vila Velha 501.325

- Os dez municípios mais populosos do Espírito Santo continuam sendo: Serra, Vila Velha, Cariacica, Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, São Mateus, Guarapari, Colatina e Aracruz

- Os dez municípios menos populosos continuam sendo Águia Branca, Vila Pavão, Ibitirama, São Domingos do Norte, Ponto Belo, Alto Rio Novo, Apiacá, Dores do Rio Preto, Mucurici e Divino de São Lourenço

- As dez maiores taxas de crescimento ocorreram nos municípios de Fundão, Sooretama, Serra, Aracruz, Venda Nova do Imigrante, Jaguaré, Linhares, Anchieta, Viana e Piúma

- Houve aumento de população em 61 municípios e redução em 17.

DETALHES DA POPULAÇÃO CAPIXABA