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Para 2022

IBGE realiza testes para o Censo no ES; conheça detalhes

À CBN Vitória, Ilmar Vicente Moreira, coordenador de área do Censo 2022 do IBGE, traz os detalhes dos testes

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 12:51

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

06 nov 2021 às 12:51
IBGE começa teste nacional para o Censo 2022
IBGE começa teste nacional para o Censo 2022 Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Depois do teste na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) iniciou testes para o Censo Demográfico 2022 em todos os estados brasileiros. No Espírito Santo, os testes são realizados no bairro Araçás, em Vila Velha. São avaliados os equipamentos, sistemas de coleta, questionários e a abordagem ao informante nos contextos locais. Esse grande teste nacional pretende mobilizar a sociedade para responder ao Censo, que visitará os mais de 70 milhões de domicílios brasileiros, em todo o país, a partir de junho do próximo ano. À CBN Vitória, Ilmar Vicente Moreira, coordenador de área do Censo 2022 do IBGE, traz os detalhes dos testes. Acompanhe!
Entrevista - Patricia Vallim - Ilmar Vicente - 06-11-21

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