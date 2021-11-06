IBGE realiza testes para o Censo no ES; conheça detalhes

Depois do teste na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) iniciou testes para o Censo Demográfico 2022 em todos os estados brasileiros. No Espírito Santo, os testes são realizados no bairro Araçás, em Vila Velha. São avaliados os equipamentos, sistemas de coleta, questionários e a abordagem ao informante nos contextos locais. Esse grande teste nacional pretende mobilizar a sociedade para responder ao Censo, que visitará os mais de 70 milhões de domicílios brasileiros, em todo o país, a partir de junho do próximo ano. À CBN Vitória, Ilmar Vicente Moreira, coordenador de área do Censo 2022 do IBGE, traz os detalhes dos testes. Acompanhe!