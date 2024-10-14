IBGE: pesquisa vai identificar gastos e impactos das "bets" no orçamento familiar

De novembro deste ano até novembro do ano que vem, 100 mil famílias serão acompanhadas pela Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No Espírito Santo serão visitados mais de 5 mil domicílios. Durante os 12 meses, o estudo coletará dados sobre o consumo dos brasileiros de 17 estados. Os resultados da edição 2024-2025 desdobrarão temas como rendimentos individuais e dos domicílios, segurança alimentar e qualidade de vida. Por meio da POF, é possível saber, por exemplo, quanto do orçamento dos brasileiros é destinado para gastos com alimentos, roupas, medicamentos e passagens de ônibus. A novidade deste ano é que a pesquisa também irá identificar gastos e impactos das "bets" no orçamento familiar. A pesquisa serve de base para a atualização da cesta de bens e serviços investigada no índice oficial de inflação do país, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador da Pesquisa de Orçamentos Familiares no Espírito Santo, Ilmar Vicente Moreira, detalha como funcionará o estudo. Ouça a conversa completa!