Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • IBGE: 128 mil trabalhadores ficaram sem remuneração no ES em junho
PNAD COVID-19

IBGE: 128 mil trabalhadores ficaram sem remuneração no ES em junho

O analista do IBGE no ES, Mauro César Guimarães, detalhou os dados da Pnad Covid-19. Ouça!

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 17:19

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

24 jul 2020 às 17:19
Funcionário atuando no Censo do IBGE Crédito: Reprodução | Arquivo
Dados divulgados nesta quinta-feira (23) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base na Pnad Covid-19 de junho, apontam que dos 1,762 milhão de trabalhadores no Espírito Santo, 281 mil estavam afastados do trabalho e, entre estes, 128 mil ficaram sem sua remuneração. O número equivale a 7,3% da população ocupada em junho de 2020.
Outro dado que chama a atenção é que, no Estado, 1,481 milhão de pessoas (84,1% do total de ocupados) não estavam afastadas do trabalho. Isto é, somente 138 mil pessoas (9,3%) estavam trabalhando de forma remota (à distância, home office) - 3 mil pessoas a mais do que em maio. Ouças as explicações do analista do IBGE no Espírito Santo, Mauro César Guimarães. 
Entrevista - Fábio Botacin - Mauro César Guimarães - 24-07-20
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados