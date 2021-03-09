Ibatiba, no Sul, é a única cidade classificada em risco alto no ES

A cidade de Ibatiba, no Sul do Espírito Santo, é a única classificada em risco alto de contaminação pelo novo coronavírus, de acordo com o Mapa de Risco que passou a vigorar na última segunda-feira (08). De acordo com a última atualização do Painel Covid-19 ES, o município registra 2.191 casos confirmados da doença e 47 óbitos. A média móvel de casos e mortes dos últimos 14 dias em Ibatiba subiu 600%. Para conter o avanço da Covid-19 na cidade, a prefeitura decretou novas medidas restritivas, como o uso obrigatório de máscaras - que em caso de descumprimento, está sujeito a multa - e a limitação de horário de funcionamento do comércio, como explica em entrevista à CBN Vitória, o prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo.