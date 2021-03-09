Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Ibatiba, no Sul, é a única cidade classificada em risco alto no ES
COVID-19

Ibatiba, no Sul, é a única cidade classificada em risco alto no ES

Ouça entrevista com prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo

Publicado em 09 de Março de 2021 às 11:45

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 mar 2021 às 11:45
A cidade de Ibatiba, no Sul do Espírito Santo, é a única classificada em risco alto de contaminação pelo novo coronavírus, de acordo com o Mapa de Risco que passou a vigorar na última segunda-feira (08). De acordo com a última atualização do Painel Covid-19 ES, o município registra 2.191 casos confirmados da doença e 47 óbitos. A média móvel de casos e mortes dos últimos 14 dias em Ibatiba subiu 600%. Para conter o avanço da Covid-19 na cidade, a prefeitura decretou novas medidas restritivas, como o uso obrigatório de máscaras - que em caso de descumprimento, está sujeito a multa - e a limitação de horário de funcionamento do comércio, como explica em entrevista à CBN Vitória, o prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luciano Pingo - 09-03-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados