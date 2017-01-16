Ibatiba fica em situação delicada por grande procura da vacina contra febre amarela

O município de Ibatiba, Região do Caparaó, precisou reforçar o policiamento na Unidade de Saúde por conta da grande procura pela vacina contra a febre amarela. Até esta segunda-feira (16), 36 macacos foram encontrados mortos na cidade. A notícia sobre os óbitos nos primatas causou pânico na população, que foi até o posto de saúde em busca da vacina, porém, até a próxima quarta-feira (18), as doses são apenas para pessoas que vão viajar para áreas de risco.