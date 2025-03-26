IA ajuda a identificar doença de Parkinson através da voz

A inteligência artificial vem desempenhado um papel cada vez mais importante na medicina. Por meio da ferramenta, é possível alcançar resultados que não são tão fáceis de serem identificados. Uma das possibilidades que a IA oferece e que está sendo desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), é a de identificar precocemente a doença de Parkinson através dos sinais da voz. Ainda em fase inicial, o sistema é capaz de distinguir padrões vocais de indivíduos saudáveis e de pessoas com Parkinson. Em entrevista à CBN Vitória, o professor e orientador da pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Ufes (PPGEE), Patrick Ciarelli, conta quais os próximos passos. Ouça a conversa completa!