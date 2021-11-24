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Do ES para o mundo

Humorista capixaba Renato Albani deixou a Engenharia para ganhar os palcos

Renato Albani, agora radicado em São Paulo, conta detalhes da sua história em entrevista ao CBN Cotidiano

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 18:44

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

24 nov 2021 às 18:44
O humorista Renato Albani
O humorista Renato Albani Crédito: Reprodução/Instagram @renatoalbani
O capixaba Renato Albani, em entrevista ao CBN Cotidiano, contou como foi o começo da sua carreira e como busca inspiração nos costumes capixabas para fazer seu shows e vídeos. Renato nasceu na Serra, se formou na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Engenharia Elétrica, mas, logo após se formar, decidiu largar a engenharia para se dedicar ao humor. Ele mora em São Paulo e tem milhões de seguidores nas redes sociais. Acompanhe a detalhes da sua história!
Entrevista - Mario Bonella - Renato Albani - 24-11-21.mp3

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