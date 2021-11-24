Humorista capixaba Renato Albani deixou a Engenharia para ganhar os palcos

O capixaba Renato Albani, em entrevista ao CBN Cotidiano, contou como foi o começo da sua carreira e como busca inspiração nos costumes capixabas para fazer seu shows e vídeos. Renato nasceu na Serra, se formou na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Engenharia Elétrica, mas, logo após se formar, decidiu largar a engenharia para se dedicar ao humor. Ele mora em São Paulo e tem milhões de seguidores nas redes sociais. Acompanhe a detalhes da sua história!