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Teatro

'Humor situação é aquele que te faz refletir', conta Heloísa Périssé

Comédia “Avesso do Avesso” chega ao Espírito Santo neste mês com Heloísa Périssé e Marcelo Serrado, em apresentação no Teatro Universitário, em Vitória

Publicado em 17 de Abril de 2025 às 18:03

Diony Silva

Diony Silva

Publicado em 

17 abr 2025 às 18:03
Marcelo Serrado e Heloísa Périssé
Heloísa Périssé e Marcelo Serrado Crédito: Guga Melgar / Divulgação
Vitória recebe no domingo, dia 27 de abril o espetáculo “Avesso do Avesso”, estrelado por Heloísa Périssé e Marcelo Serrado, dois nomes consagrados do teatro e da televisão brasileira. A peça será apresentada no Teatro Universitário da Ufes em três sessões: às 15h30, às 18h e às 19h30. Na comédia, os atores se revezam em seis casais completamente distintos, vivendo situações inusitadas, absurdas e hilárias. 
O espetáculo integra o Circuito Cultural Unimed Vitória e conta com recursos de acessibilidade, como programas em Braille, intérprete de Libras e doação de ingressos para instituições sociais. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro da Ufes e pelo site Sympla. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a atriz fala sobre a peça, a parceria com Serrado e sua relação com o público do Espírito Santo. "É a melhor plateia", brinca. Ouça a conversa completa!
Entrevista Diony Silva - Heloísa Périssé - 17-04-25

SERVIÇO:

  • Data: Domingo, 27 de abril de 2025
  • Local: Teatro Universitário da Ufes – Vitória (ES)
  • Horários: às 15h30, às 18 e às 19h30
  • Classificação indicativa: Livre

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