'Humor situação é aquele que te faz refletir', conta Heloísa Périssé

Vitória recebe no domingo, dia 27 de abril o espetáculo “Avesso do Avesso” , estrelado por Heloísa Périssé e Marcelo Serrado , dois nomes consagrados do teatro e da televisão brasileira. A peça será apresentada no Teatro Universitário da Ufes em três sessões: às 15h30, às 18h e às 19h30. Na comédia, os atores se revezam em seis casais completamente distintos, vivendo situações inusitadas, absurdas e hilárias.

O espetáculo integra o Circuito Cultural Unimed Vitória e conta com recursos de acessibilidade, como programas em Braille, intérprete de Libras e doação de ingressos para instituições sociais. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro da Ufes e pelo site Sympla. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a atriz fala sobre a peça, a parceria com Serrado e sua relação com o público do Espírito Santo. "É a melhor plateia", brinca. Ouça a conversa completa!