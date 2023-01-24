'Humor: quanto riso, oh quanta alegria…' é o enredo da Boa Vista em 2023

Contagem regressiva! O Carnaval de Vitória 2023 está marcado para acontecer nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, no Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, em Vitória. E o CBN Cotidiano, ao longo das próximas semanas, traz como destaques o enredo, preparação e expectativas das escolas de samba do Grupo Especial de Vitória para o desfile do sábado, dia 11. Nesta terça-feira (24), os integrantes da escola Independente de Boa Vista, de Cariacica, são os convidados. Entre os entrevistados estão o intérprete e presidente da agremiação, Emerson Xumbrega, o carnavalesco Márcio Puluker e Ricardo Bastos, do cavaco. Ouça a conversa completa!