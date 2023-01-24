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Carnaval de Vitória

'Humor: quanto riso, oh quanta alegria…' é o enredo da Boa Vista em 2023

Entre os entrevistados do CBN Cotidiano estão o intérprete e presidente da agremiação, Emerson Xumbrega, o carnavalesco Márcio Puluker e Ricardo Bastos, do cavaco

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 17:51

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Publicado em 

24 jan 2023 às 17:51
Eintérprete e presidente da agremiação, Emerson Xumbrega, o carnavalesco Márcio Puluker e Ricardo Bastos, do cavaco
Os entrevistados: intérprete e presidente da agremiação, Emerson Xumbrega, o carnavalesco Márcio Puluker (à direita) e Ricardo Bastos, do cavaco Crédito: Adalberto Cordeiro I CBN Vitória
Contagem regressiva! O Carnaval de Vitória 2023 está marcado para acontecer nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, no Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, em Vitória. E o CBN Cotidiano, ao longo das próximas semanas, traz como destaques o enredo, preparação e expectativas das escolas de samba do Grupo Especial de Vitória para o desfile do sábado, dia 11. Nesta terça-feira (24), os integrantes da escola Independente de Boa Vista, de Cariacica, são os convidados. Entre os entrevistados estão o intérprete e presidente da agremiação, Emerson Xumbrega, o carnavalesco Márcio Puluker e Ricardo Bastos, do cavaco. Ouça a conversa completa!
Entrevista Aurélio de Freitas - Boa Vista - 24-01-23

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