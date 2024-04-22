Hucam seleciona voluntários para pesquisa sobre novo medicamento para hepatite B

A hepatite B é uma doença causada por um vírus que ataca o fígado e pode ser transmitida de diferentes maneiras, como a prática sexual desprotegida, compartilhamento de seringas, lâminas de barbear e outros objetos semelhantes, além da transmissão de uma mãe infectada para o filho durante a gestação ou parto. Diante desse cenário, o Centro de Infectologia do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam/Ufes) está selecionando voluntários para participarem de uma pesquisa que tem como finalidade disponibilizar um novo medicamento que aumente as chances de cura das pessoas com hepatite B. Segundo a unidade, podem se candidatar homens ou mulheres diagnosticados com hepatite B crônica há pelo menos seis meses, que estejam tomando medicamento para doença de forma regular por igual período e com carga viral indetectável. Em entrevista à CBN Vitória, a médica infectologista Tania Reuter, pesquisadora responsável pelo estudo, fala sobre o assunto.