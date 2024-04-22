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Saúde

Hucam seleciona voluntários para pesquisa sobre novo medicamento para hepatite B

Ouça entrevista com a médica infectologista Tania Reuter, pesquisadora responsável pelo estudo

Publicado em 22 de Abril de 2024 às 11:18

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 abr 2024 às 11:18
Icterícia, sintoma característico da hepatite
Icterícia, sintoma característico da hepatite Crédito: Getty Images
A hepatite B é uma doença causada por um vírus que ataca o fígado e pode ser transmitida de diferentes maneiras, como a prática sexual desprotegida, compartilhamento de seringas, lâminas de barbear e outros objetos semelhantes, além da transmissão de uma mãe infectada para o filho durante a gestação ou parto. Diante desse cenário, o Centro de Infectologia do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam/Ufes) está selecionando voluntários para participarem de uma pesquisa que tem como finalidade disponibilizar um novo medicamento que aumente as chances de cura das pessoas com hepatite B. Segundo a unidade, podem se candidatar homens ou mulheres diagnosticados com hepatite B crônica há pelo menos seis meses, que estejam tomando medicamento para doença de forma regular por igual período e com carga viral indetectável. Em entrevista à CBN Vitória, a médica infectologista Tania Reuter, pesquisadora responsável pelo estudo, fala sobre o assunto.
Os critérios para seleção serão avaliados por meio de exames de sangue. Ela destaca que, ao ser voluntário de um estudo desta natureza, a pessoa tem a oportunidade de ter um acompanhamento mais constante com uma equipe especializada. A seleção de voluntários está em andamento e segue até 25 de maio, no Centro de Infectologia do Hucam/Ufes. Pacientes em tratamento e já assistidos pelo centro terão prioridade na seleção. A primeira fase do estudo, na qual os participantes farão uso do medicamento, terá duração de 24 semanas e, posteriormente, os pacientes voluntários terão acompanhamento especializado por dois anos. Os interessados em participar do estudo podem entrar em contato com o Centro pelo telefone (27) 99909-4077. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Tania Reuter - 22-04-24.mp3

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