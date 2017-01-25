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ENTREVISTA

Houve boa recepção sobre pedido para reforma tributária, diz presidente da Findes

Marcos Guerra levou demanda da indústria nacional ao ministro da Fazenda

Publicado em 25 de Janeiro de 2017 às 18:26

Publicado em 

25 jan 2017 às 18:26
A retomada do crescimento econômico do país é apontado pelo setor produtivo nacional como uma das principais demandas que pode garantir o desenvolvimento do setor para os próximos anos. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o presidente do Sistema Findes e vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, Marcos Guerra, explica os pedidos de transformação do Programa de Regularização Tributária (MP 766/17) em Refis, com redução de multas e juros; solicitação de urgência para o PLP 54/2015, que trata da convalidação de incentivos fiscais de ICMS e o início do diálogo sobre uma reforma tributária no país. Inclusive houve uma reunião entre Guerra, representando os presidentes de federações do país, e os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Dyogo Oliveira, para apresentar essas propostas do setor.
Marcos Guerra explica que esses pontos podem fazer a industria retomar os investimentos. "Inclusive houve uma grande abertura para discutir a reforma tributária. Ouça a entrevista:
Entrevista - Fabio Botacin - Marcos Guerra - 25-01-17.mp3

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