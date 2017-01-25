Houve boa recepção sobre pedido para reforma tributária, diz presidente da Findes

A retomada do crescimento econômico do país é apontado pelo setor produtivo nacional como uma das principais demandas que pode garantir o desenvolvimento do setor para os próximos anos. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o presidente do Sistema Findes e vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, Marcos Guerra, explica os pedidos de transformação do Programa de Regularização Tributária (MP 766/17) em Refis, com redução de multas e juros; solicitação de urgência para o PLP 54/2015, que trata da convalidação de incentivos fiscais de ICMS e o início do diálogo sobre uma reforma tributária no país. Inclusive houve uma reunião entre Guerra, representando os presidentes de federações do país, e os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Dyogo Oliveira, para apresentar essas propostas do setor.