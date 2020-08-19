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Hotéis só devem retomar ocupação pré-pandemia em 2022

Ouça entrevista com presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Espírito Santo (ABIH-ES), Gustavo Aride Guimarães

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 11:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 ago 2020 às 11:43
Os hotéis do Espírito Santo devem voltar aos níveis pré-pandemia somente em 2022. É o que aponta o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Espírito Santo (ABIH-ES), Gustavo Aride Guimarães. Ele explica que, segundo estudos, o setor hoteleiro continuará sofrendo os impactos da crise do novo coronavírus pelos próximos dois anos e que, somente após esse período, as taxas de ocupação serão novamente aquelas registradas em 2019, considerado um bom ano para a hotelaria. Em entrevista à CBN Vitória nesta quarta-feira (19), Gustavo Guimarães, relata que os hotéis capixabas estão adotando protocolos internacionais de biossegurança, o que permitiu garantir a retomada das ocupações. 44% das unidades hoteleiras estão operando, no entanto outros 11% não voltaram e muitos acreditam não voltar mais a funcionar.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Gustavo Guimarães - 19-08-20

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