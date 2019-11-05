Hospital público do ES tem tratamento eficaz contra AVC isquêmico

Técnica reduz sequelas do AVC Crédito: Reprodução/EPTV

Reportagem deste último domingo no Fantástico, da TV Globo, mostrou a rotina de uma emergência que é referência no atendimento às vítimas de AVC no País. Chama atenção um procedimento realizado em pacientes com AVC isquêmico - corresponde a 80% dos casos e ocorre quando há o entupimento do vaso que leva o sangue para o cérebro: trombectomia mecânica, que consiste num cateterismo cerebral no qual é introduzido um cateter pela virilha, alcançando o cérebro do paciente para retirada do trombo responsável por entupir a artéria, o que causa sintomas do AVC.

Apenas quatro unidades hospitalares no país realizam esse procedimento, e uma delas está no Espírito Santo. É Hospital Estadual Central, localizado no Parque Moscoso, em Vitória. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o médico neurointervencionista, Dr. Leandro de Assis Barbosa, explica os benefícios de se aplicar essa técnica nos casos do AVC isquêmico e que o atendimento é público. "É 100% SUS", diz. Ouça a conversa:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Leandro de Assis - 04-11-19

MAIS INFORMAÇÕES: