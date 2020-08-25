Hospital do ES testa medicamento para conter gravidade da Covid

Uma pesquisa internacional sobre o uso de medicamentos para proteger os órgãos das sequelas deixadas pelo novo coronavírus em pessoas infectadas passa a contar com a participação do Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. De acordo com pesquisas realizadas pelo National Institutes of Health (NIH) – conglomerado de institutos de pesquisa ligados ao governo dos Estados Unidos –, vários pacientes graves de Covid-19 tiveram alterações importantes da taxa de glicemia.

Segundo Vinicius Nunes, na primeira semana de infecção, a Covid-19 é caracterizada pelos sintomas gripais e a resposta do corpo à replicação do vírus. Depois, há uma luta do organismo contra a inflamação provocada pelo vírus, que causa o desbalanceamento de todo o equilíbrio de funções do corpo, entre elas o aumento da glicemia. Pacientes da instituição incluídos no estudo irão receber medicamentos para tentar interromper a evolução da gravidade da doença. Os nomes dos fármacos não serão divulgados por cláusulas de confidencialidade que envolve a pesquisa. Confira as explicações completas!