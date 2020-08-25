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COVID-19

Hospital do ES testa medicamento para conter gravidade da Covid

Ouça entrevista com o Vinicius Nunes, coordenador do Centro de Ensino e Pesquisa do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves e pós-doutor em Biologia Molecular

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 10:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 ago 2020 às 10:51
Uma pesquisa internacional sobre o uso de medicamentos para proteger os órgãos das sequelas deixadas pelo novo coronavírus em pessoas infectadas passa a contar com a participação do Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. De acordo com pesquisas realizadas pelo National Institutes of Health (NIH) – conglomerado de institutos de pesquisa ligados ao governo dos Estados Unidos –, vários pacientes graves de Covid-19 tiveram alterações importantes da taxa de glicemia.
Em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (25), Vinicius Nunes, coordenador do Centro de Ensino e Pesquisa do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves e pós-doutor em Biologia Molecular, explica a pesquisa.
Segundo Vinicius Nunes, na primeira semana de infecção, a Covid-19 é caracterizada pelos sintomas gripais e a resposta do corpo à replicação do vírus. Depois, há uma luta do organismo contra a inflamação provocada pelo vírus, que causa o desbalanceamento de todo o equilíbrio de funções do corpo, entre elas o aumento da glicemia. Pacientes da instituição incluídos no estudo irão receber medicamentos para tentar interromper a evolução da gravidade da doença. Os nomes dos fármacos não serão divulgados por cláusulas de confidencialidade que envolve a pesquisa. Confira as explicações completas!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Vinicius Nunes - 25-08-20

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