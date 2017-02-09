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Caos no Espírito Santo

Hospitais funcionam apenas em casos de urgência e emergência

Com a insegurança instaurada no Estado, saiba a diferença de gravidade entre os atendimentos nas unidades

Publicado em 09 de Fevereiro de 2017 às 02:45

Publicado em 

09 fev 2017 às 02:45
Em meio ao cenário de insegurança enfrentado pelo Espírito Santo, muita gente tem se questionado sobre quais são as principais diferenças de atendimento “urgência” e “emergência”, caso seja necessário comparecer a algum pronto-atendimento ou unidade de saúde, por exemplo, visando à preservação da saúde.
O médico Carlos Magno Pretti Dalapicola, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo (CRM-ES), explica que casos de “emergência” são aqueles em que o paciente corre risco imediato de morrer. Nos casos chamados de “urgência”, o paciente ainda tem tempo de ser estabilizado pela equipe médico. Na classificação de cores, a “emergência” recebe as cores vermelha ou preta, dependendo do local de socorro. As cores da “urgência” são a laranja ou amarela.
Entrevista - Patricia Vallim - Carlos Magno Pretti - 08-02-17.mp3

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