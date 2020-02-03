Hospitais da GV são definidos para atendimento ao Coronavírus

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que os casos do novo coronavírus são uma emergência de saúde pública de interesse internacional. São milhares de infecções na China. Com isso, uma ação coordenada de combate à doença deverá ser traçada entre diferentes autoridades e governos. Nesse cenário, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) elaborou o Plano de Resposta às Emergências e pactuou com os municípios. O plano reúne as medidas necessárias para atuação dos serviços de saúde em todo Estado no controle da doença. Em entrevista à rádio CBN Vitória, o coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Secretaria Estadual de Saúde, Luiz Carlos Reblin, explica que no Espírito Santo não há casos suspeitos nem confirmados da doença, mas a rede pública já está organizada para situações de emergência.