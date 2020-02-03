Hospitais da GV são definidos para atendimento ao Coronavírus

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que os casos do novo coronavírus são uma emergência de saúde pública de interesse internacional. São milhares de infecções na China. Com isso, uma ação coordenada de combate à doença deverá ser traçada entre diferentes autoridades e governos. Nesse cenário, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) elaborou o Plano de Resposta às Emergências e pactuou com os municípios. O plano reúne as medidas necessárias para atuação dos serviços de saúde em todo Estado no controle da doença. Em entrevista à rádio CBN Vitória, o coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Secretaria Estadual de Saúde, Luiz Carlos Reblin, explica que no Espírito Santo não há casos suspeitos nem confirmados da doença, mas a rede pública já está organizada para situações de emergência.
Entre as definições apresentadas estão a indicação dos hospitais de referência, que serão o Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (Hinsg), em Vitória e do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (HEJSN), na Serra. A remoção dos pacientes com casos suspeitos para os hospitais de referência, de acordo com o plano, ficará a cargo do Serviço Móvel de Urgência (Samu 192) e do serviço de remoção estadual nos municípios que não têm Samu. Confira!
Como forma de prevenção, a Sesa orienta para que as pessoas evitem contato próximo com pessoas que apresentem sintomas de infecções respiratórias, lavar as mãos com frequência, cobrir o nariz e a boca quando espirrar ou tossir e manter os ambientes ventilados.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Carlos Reblin - 03-02-20