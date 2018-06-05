Homicídios caem no Espírito Santo, mas negros ainda são maioria

A violência ainda refletida na desigualdade de raça e cor no País. Dados do Atlas da Violência 2018, pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta terça-feira (5), ainda apontam disparidades no que diz à realidade de homicídios no Espírito Santo. A taxa geral de homicídios por 100 mil habitantes caiu 37,2% nos últimos 10 anos. Em 2006 era de 50,9 e em 2016 passou para 32. Em nove estados as taxas de homicídio de negros decresceram na década, entre eles São Paulo (-47,7%), Rio de Janeiro (-27,7%) e o próprio Espírito Santo (-23,8%).

Apesar desses números, o cenário também apresenta desigualdade quando se compara o perfil racial das vítimas. Em 2016, enquanto a taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes para negros (pretos e pardos) foi de 42,3, a de não negros (brancos, amarelos e indígenas) foi de 9,3. Na taxa de homicídios de mulheres negras, em 2016, foi de 6,6%, enquanto de mulheres não negras foi de 2,2%. Embora os números altos, as duas taxas de homicídios tiveram quedas expressivas nos últimos 10 anos (2006-2016). Os pesquisadores apontam também a efetividade de programas como Paraíba pela Paz (PB) e Estado Presente (ES), lançados em 2011, quando esses estados eram o 3º e o 2º mais violentos do país, respectivamente. Em 2016, caíram para as posições de número 18 e 19. Mais detalhes com Daniel Cerqueira, coordenador do Atlas da Violência 2018 e técnico de planejamento e pesquisa do Ipea.