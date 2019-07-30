Homens caem duas vezes mais em golpes da internet do que mulheres

Um novo golpe que circulou até esta segunda-feira (29) pelo WhatsApp usava o saque do FGTS como isca para atrair as suas vítimas. Em menos de uma semana mais de 130 mil pessoas foram atingidas no país, segundo estimativas do DFNDR Lab, um laboratório especializado em segurança digital. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor do laboratório, Emilio Imoni, explicou que as vítimas que caíram no golpe, receberam a mensagem, acessaram e ou compartilharam o link malicioso. Os homens, segundo Imoni, caem duas vezes mais em golpes como este do que mulheres.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Emilio Simoni - 30-07-19
Ao clicar no link do golpe, o usuário é convidado a responder uma pesquisa e encaminhado a uma outra página que pede para compartilhar o link com mais dez amigos do WhatsApp e liberar o suposto saque de sua conta.