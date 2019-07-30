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É GOLPE

Homens caem duas vezes mais em golpes da internet do que mulheres

É o que aponta um levantamento de um laboratório especializado em segurança digital ao analisar as vítimas do golpe do FGTS

Publicado em 30 de Julho de 2019 às 12:01

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 jul 2019 às 12:01
Um novo golpe que circulou até esta segunda-feira (29) pelo WhatsApp usava o saque do FGTS como isca para atrair as suas vítimas. Em menos de uma semana mais de 130 mil pessoas foram atingidas no país, segundo estimativas do DFNDR Lab, um laboratório especializado em segurança digital. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor do laboratório, Emilio Imoni, explicou que as vítimas que caíram no golpe, receberam a mensagem, acessaram e ou compartilharam o link malicioso. Os homens, segundo Imoni, caem duas vezes mais em golpes como este do que mulheres.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Emilio Simoni - 30-07-19
Ao clicar no link do golpe, o usuário é convidado a responder uma pesquisa e encaminhado a uma outra página que pede para compartilhar o link com mais dez amigos do WhatsApp e liberar o suposto saque de sua conta.
 

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