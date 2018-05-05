Homem que atingiu empresária com vergalhão foi 5 vezes para delegacia

O morador de rua Felipe Rodrigues Gonçalves, que atirou um vergalhão contra o veículo da empresária Simone Venturini Tonani, de 42 anos, já é um velho conhecido da Polícia Militar. Ele é apontado como usuário de drogas e vive nas ruas da Praia da Costa e Itapoã, Vila Velha. A empresária foi atingida na cabeça pela barra de ferro e teve morte encefálica.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alexandre Ramalho, destacou que por diversas vezes o telefone do Ciodes 190 foi acionado por moradores e comerciantes da região para conter algum ato de violência praticado por Felipe.

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Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Coronel Alexandre Ramalho - 05-05-18

“A Polícia Militar, por cinco vezes, o conduziu à delegacia, seja por jogar pedra em um carro, jogar sacola de lixo em uma senhora ou importunação. Na última quinta-feira (03), ele deu um soco em uma senhora, mas quando a viatura da PM chegou, essa senhora não quis representar contra o suspeito”, disse.

Além do problema social e o vício em crack, coronel Ramalho acredita que o suspeito tenha algum problema mental. Ele destacou que por causa da legislação atual, Felipe foi liberado todas as vezes que foi detido.

“Infelizmente, a lei hoje, por esses delitos pequenos que narrei agora e pela própria situação desse indivíduo, não alcança esse suspeito. Infelizmente, ele não foi retirado das ruas em tempo hábil”, afirmou.