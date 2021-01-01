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ANÁLISE DOS FATOS

Historiadora analisa: 2020 foi mesmo o pior ano que já tivemos?

Quem analisa é a doutora em História Social e professora da Ufes Márcia Rodrigues

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 11:46

Publicado em 

01 jan 2021 às 11:46
Calendário Crédito: Arabson
A renomada revista americana Time elegeu o ano de 2020 como o pior da história. Mas, afinal, o ano que passou realmente o pior de todos? Para a historiadora, doutora em História Social pela Universidade de São Paulo (USP) e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Márcia Rodrigues, é necessário analisar: pior em relação a quê? Em entrevista à CBN Vitória, ela aponta os fatos que marcaram o ano e os compara com outros acontecimentos importantes através dos séculos. Ouça!
Entrevista - Patricia Vallim - Marcia Rodrigues - 19.39s - 01-01-21.mp3

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