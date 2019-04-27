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ENTREVISTA

História: projeto mostra 158 pontos de atração no Centro de Vitória

Publicado em 27 de Abril de 2019 às 13:06

Publicado em 

27 abr 2019 às 13:06
Parque Moscoso Crédito: Diego Alves/PMV
O Centro de Vitória reúne história e arquitetura: Praça Costa Pereira, a Rua Sete, o porto, a Catedral, o Palácio Anchieta e o Teatro Carlos Gomes são alguns dos pontos em destaque quando se fala da região histórica. Com o objetivo de reunir informações sobre o patrimônio histórico de Vitória, um grupo de estudantes de Arquitetura e Urbanismo e Sistemas da Informação realizaram um projeto de extensão que faz uma reunião de dados envolvendo esses locais - muitos ainda desconhecidos de milhares de capixabas.
A partir da geolocalização de um celular os usuários conseguem acessar informações sobre monumentos, construções, praças e pontos importantes que carregam parte importante da memória capixaba. Para o arquiteto e professor João Sayd, coordenador do projeto Visitar Vitória, isso permite que a reunião das informações sobre o patrimônio histórico o torna acessível à população e garanta a valorização da região.
Ele explica que foi realizada uma compilação de dados envolvendo esses pontos e depois desenvolvido o site “Visitar Vitória”. Além disso, a plataforma permite que os pontos turísticos sejam vistos em realidade virtual aumentada. A iniciativa foi do Centro Universitário do Salesiano e o coordenada pela prefeitura. Em entrevista ao CBN Vitória ele detalha que 158 pontos de atrativo histórico e arquitetônico da cidade foram identificados no levantamento dessa região da cidade. Ouça a entrevista: 
Entrevista - Fabio Botacin - João Sayd - 27-04-19.mp3

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