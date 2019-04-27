História: projeto mostra 158 pontos de atração no Centro de Vitória

O Centro de Vitória reúne história e arquitetura: Praça Costa Pereira, a Rua Sete, o porto, a Catedral, o Palácio Anchieta e o Teatro Carlos Gomes são alguns dos pontos em destaque quando se fala da região histórica. Com o objetivo de reunir informações sobre o patrimônio histórico de Vitória, um grupo de estudantes de Arquitetura e Urbanismo e Sistemas da Informação realizaram um projeto de extensão que faz uma reunião de dados envolvendo esses locais - muitos ainda desconhecidos de milhares de capixabas.