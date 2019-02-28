História dos bares e da boemia contada na rádio CBN deu samba

A escola de Samba Independentes de São Torquato foi a campeã do grupo de acesso A do Carnaval de Vitória de 2019 e já no próximo ano estará desfilando no sábado, dia do Grupo Especial. A agremiação apresentou o enredo: "O bar e o Sonho: deixa quem quiser falar, a Independentes vem cantar", e fez bonito na avenida. E para contar as histórias dos bares e da boemia, a inspiração partiu da CBN Vitória. Foi no ano passado, em um tema do quadro Coisas do Espírito Santo, com o comentarista Fernando Achiamé, que os membros da escola de Vila Velha despertaram para a possibilidade do tema dar samba. E deu! Acompanhe a entrevista com o presidente da Independentes, Jonas Schneider.