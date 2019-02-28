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CARNAVAL DE VITÓRIA

História dos bares e da boemia contada na rádio CBN deu samba

O quadro Coisas do Espírito Santo serviu de inspiração para a escola de Samba Independentes de São Torquato, que foi a campeã do grupo de acesso A do Carnaval de Vitória e já no próximo ano estará desfilando no sábado, dia do Grupo Especial

Publicado em 28 de Fevereiro de 2019 às 12:10

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 fev 2019 às 12:10
A escola de Samba Independentes de São Torquato foi a campeã do grupo de acesso A do Carnaval de Vitória de 2019 e já no próximo ano estará desfilando no sábado, dia do Grupo Especial. A agremiação apresentou o enredo: "O bar e o Sonho: deixa quem quiser falar, a Independentes vem cantar", e fez bonito na avenida. E para contar as histórias dos bares e da boemia, a inspiração partiu da CBN Vitória. Foi no ano passado, em um tema do quadro Coisas do Espírito Santo, com o comentarista Fernando Achiamé, que os membros da escola de Vila Velha despertaram para a possibilidade do tema dar samba. E deu! Acompanhe a entrevista com o presidente da Independentes, Jonas Schneider.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jonas Shneider - 28-02-19

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