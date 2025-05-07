Hipertensão: os cuidados contra doença silenciosa que mata 388 brasileiros por dia

A Hipertensão Arterial é uma doença considerada silenciosa que chega a matar 388 pessoas por dia no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. É crônica e se caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias, fazendo com que o coração se esforce mais do que o normal para fazer com que o sangue seja distribuído corretamente pelo nosso corpo.
Com isso, ela é um dos principais fatores para ocorrência de acidente vascular cerebral (AVC), enfarte, aneurisma arterial e insuficiência renal e cardíaca. As consequências são graves.
Para evitar os riscos, alguns cuidados são cruciais no dia a dia. Em entrevista à CBN Vitória, o médico cardiologista José Geraldo Mill, que trabalha há mais de 30 anos em estudos sobre a enfermidade, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
