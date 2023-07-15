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"HidroES": aplicativo ajuda a verificar vazão de rios no ES

Ouça detalhes na entrevista com o diretor-presidente da Agência de Recursos Hídricos, Fábio Ahnert

Publicado em 15 de Julho de 2023 às 11:54

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 jul 2023 às 11:54
O aplicativo Hidro ES vai informar aos usuários, em tempo real, a situação de vazão da Bacia Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória.
O aplicativo Hidro ES vai informar aos usuários, em tempo real, a situação de vazão da Bacia Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória. Crédito: Divulgação/Agerh
A seca enfrentada pelo Espírito Santo no ano passado serviu de propulsor para o desenvolvimento de uma ferramenta de controle hídrico, que pode ser acessada de forma gratuita pelos capixabas. Por meio do aplicativo "HidroES" é possível monitorar a previsão do tempo – sobretudo a chuva – e a expectativa de vazão, inicialmente da bacia do Rio Santa Maria da Vitória. O afluente é responsável pelo abastecimento dos municípios da Grande Vitória. Administrado pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), o app conta com um sistema de previsão, que permite fornecer diariamente aos usuários informações em tempo real sobre as vazões. Além disso, é possível observar cenários de escassez hídrica por um período de dez dias. Em breve o aplicativo vai contemplar também informações de outros rios que cortam o Espírito Santo. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente da Agerh, Fábio Ahnert, fala sobre o seu funcionamento.
ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - FABIO ANHERT - 15-07-23

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