"HidroES": aplicativo ajuda a verificar vazão de rios no ES

A seca enfrentada pelo Espírito Santo no ano passado serviu de propulsor para o desenvolvimento de uma ferramenta de controle hídrico, que pode ser acessada de forma gratuita pelos capixabas. Por meio do aplicativo "HidroES" é possível monitorar a previsão do tempo – sobretudo a chuva – e a expectativa de vazão, inicialmente da bacia do Rio Santa Maria da Vitória. O afluente é responsável pelo abastecimento dos municípios da Grande Vitória. Administrado pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), o app conta com um sistema de previsão, que permite fornecer diariamente aos usuários informações em tempo real sobre as vazões. Além disso, é possível observar cenários de escassez hídrica por um período de dez dias. Em breve o aplicativo vai contemplar também informações de outros rios que cortam o Espírito Santo. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente da Agerh, Fábio Ahnert, fala sobre o seu funcionamento.