Herói capixaba: quem foi Caboclo Bernardo?

Nesta edição de "Histórias do Cotidiano", o comentarista Marcus Vinicius Sant'Ana segue a sugestão do ouvinte Padre Adelson e explica quem foi Caboclo Bernardo, um herói capixaba. Ouça a conversa completa!
Histórias do Cotidiano - 30-09-24
Publicado em 01 de Outubro de 2024 às 07:45
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