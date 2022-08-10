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Herança, partilha e inventário: tudo o que você precisa saber sobre o assunto

O advogado e professor da Ufes, Rodrigo Mazzei, é o convidado do CBN Cotidiano

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 18:09

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

10 ago 2022 às 18:09
Briga por herança divide famílias
Briga por herança divide famílias Crédito: Amarildo
Herança, divisão de bens, partilha e inventário. Você sabe, na prática, como eles funcionam? Este é o tema em destaque do CBN Cotidiano. "Fazer inventário é obrigatório mesmo quando não há patrimônio. O prazo estipulado pela lei é de dois meses, após o falecimento". Essas e outras explicações sobre partilha, herança, testamento estão na entrevista do advogado e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Rodrigo Mazzei. Ele contou o que a legislação estabelece em várias situações e a importância de se discutir o chamado planejamento sucessório. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Mario Bonella - Rodrigo Mazzei - 10-08-22

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