Herança, partilha e inventário: tudo o que você precisa saber sobre o assunto

Herança, divisão de bens, partilha e inventário. Você sabe, na prática, como eles funcionam? Este é o tema em destaque do CBN Cotidiano. "Fazer inventário é obrigatório mesmo quando não há patrimônio. O prazo estipulado pela lei é de dois meses, após o falecimento". Essas e outras explicações sobre partilha, herança, testamento estão na entrevista do advogado e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Rodrigo Mazzei. Ele contou o que a legislação estabelece em várias situações e a importância de se discutir o chamado planejamento sucessório. Ouça a conversa completa!