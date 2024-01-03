Hemoes tem baixa no estoque: entenda a importância da doação de sangue

Nas últimas semanas, o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes) registrou baixa no estoque de sangue. Os bancos dos tipos A negativo e O negativo chegaram a ficar zerados e os dos tipos AB negativo, B negativo e O positivo estavam abaixo do que era classificado como estoque ideal. Em entrevista à CBN Vitória, a médica do Hemoes Belisa Sossai atualiza a situação atual dos bancos de sangue e detalha a importância da doação, especialmente no período de férias. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Belisa Sossai -03-01-24