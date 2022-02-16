Hemocentro com estoque crítico de sangue: confira como doar no ES

Responsável por fornecer bolsas de sangue para hospitais públicos de todo o estado, o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), encontra-se com um estoque em estado considerado "crítico". De acordo com o levantamento divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Hemoes possuía na última sexta-feira (11), somente uma bolsa de sangue do tipo O negativo (um dos mais necessários em transfusões), enquanto o estoque ideal deveria contar com 52 bolsas. Outros tipos sanguíneos também estão com os estoques quase zerados. É o caso dos tipos A e B negativos, que possuem apenas duas bolsas cada um para serem disponibilizadas a pacientes. Homens podem fazer a doação até quatro vezes por ano, com intervalo de 60 dias. Já as mulheres podem fazer até três doações anuais, com intervalo de 90 dias. Em entrevista nesta quarta-feira (16) à CBN Vitória, a Diretora Técnica do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), Rachel Lacourt, explica como podem ocorrer as doações.