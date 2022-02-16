Hemocentro com estoque crítico de sangue: confira como doar no ES

Responsável por fornecer bolsas de sangue para hospitais públicos de todo o estado, o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), encontra-se com um estoque em estado considerado "crítico". De acordo com o levantamento divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Hemoes possuía na última sexta-feira (11), somente uma bolsa de sangue do tipo O negativo (um dos mais necessários em transfusões), enquanto o estoque ideal deveria contar com 52 bolsas. Outros tipos sanguíneos também estão com os estoques quase zerados. É o caso dos tipos A e B negativos, que possuem apenas duas bolsas cada um para serem disponibilizadas a pacientes. Homens podem fazer a doação até quatro vezes por ano, com intervalo de 60 dias. Já as mulheres podem fazer até três doações anuais, com intervalo de 90 dias. Em entrevista nesta quarta-feira (16) à CBN Vitória, a Diretora Técnica do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), Rachel Lacourt, explica como podem ocorrer as doações.
Como doar
Para evitar aglomerações, os atendimentos em todos os bancos de sangue capixabas acontecem por meio de agendamento. O estoque de de sangue no Hemoes pode ser conferido no site da instituição. As doações podem ser feitas nos seguintes locais:
Hemocentro de Vitória
Hemocentro de Linhares
Hemocentro de Colatina
Hemocentro de São Mateus
Também é possível doar por meio do agendamento do ônibus de coleta externa. A unidade móvel realiza a coleta de sangue e também o cadastro para doação de medula óssea. O serviço pode ser solicitado por qualquer cidadão pelo e-mail [email protected], sendo necessário cumprir alguns requisitos, como o mínimo de 50 doadores e o máximo de 70.
Entrevista Fernanda Queiroz - Rachel Lacourt - 16-02-22.mp3