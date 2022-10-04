Helder Salomão é reeleito deputado federal mais votado no ES

O deputado federal Helder Salomão (PT) foi o mais votado do Espírito Santo para ocupar uma das dez cadeiras na Câmara Federal neste domingo (2). O candidato foi escolhido por 120.337 eleitores. Dessa forma, em 2023 ele inicia o terceiro mandato na Câmara dos Deputados. Helder é professor de filosofia, tem 58 anos e é deputado federal desde 2015. Já foi vereador e, por dois mandatos, prefeito de Cariacica. Também ocupou o cargo de secretário de Educação no município. No governo do Estado, esteve à frente da pasta de Assistência Social e Direitos Humanos. Atualmente, é vice-líder do PT na Câmara Federal. Em entrevista a Rádio CBN Vitória, o deputado conta sobre suas expectativas para o próximo mandato.