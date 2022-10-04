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Eleições 2022

Helder Salomão é reeleito deputado federal mais votado no ES

Em 2023 ele inicia o terceiro mandato na Câmara dos Deputados

Publicado em 04 de Outubro de 2022 às 11:04

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 out 2022 às 11:04
Helder Salomão foi o deputado federal mais votado do ES
Helder Salomão foi o deputado federal mais votado do ES Crédito: Kaique Dias
O deputado federal Helder Salomão (PT) foi o mais votado do Espírito Santo para ocupar uma das dez cadeiras na Câmara Federal neste domingo (2). O candidato foi escolhido por 120.337 eleitores. Dessa forma, em 2023 ele inicia o terceiro mandato na Câmara dos Deputados. Helder é professor de filosofia, tem 58 anos e é deputado federal desde 2015. Já foi vereador e, por dois mandatos, prefeito de Cariacica. Também ocupou o cargo de secretário de Educação no município. No governo do Estado, esteve à frente da pasta de Assistência Social e Direitos Humanos. Atualmente, é vice-líder do PT na Câmara Federal. Em entrevista a Rádio CBN Vitória, o deputado conta sobre suas expectativas para o próximo mandato. 
Entrevisra - Fernanda Queiroz - Helder Salomão - 04-10-22

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