Hartung propõe diálogo para vencer resistência ao 'Escola Viva'

Em seu terceiro mandato à frente do Executivo Estadual, Paulo Hartung avalia nos 100 primeiros dias desta nova administração que foi muito mais difícil governar o Estado em 2003 do que neste início de 2015. No entanto, destaca que a situação financeira do ES é ruim, com queda de arrecadação e queda do repasse dos royalties do petróleo, o que resultou nos três primeiros meses de uma operação "arrecada e paga". Sobre um dos seus principais projetos de campanha, o "Escola Viva", que vem enfrentando resistência de professores e alunos, Hartung vai abrir o diálogo.