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100 DIAS DE GOVERNO

Hartung propõe diálogo para vencer resistência ao 'Escola Viva'

Governador Paulo Hartung avalia início de mandato e destaca que a situação financeira do ES é ruim, com queda de arrecadação e queda do repasse dos royalties do petróleo

Publicado em 14 de Abril de 2015 às 15:53

Publicado em 

14 abr 2015 às 15:53
Em seu terceiro mandato à frente do Executivo Estadual, Paulo Hartung avalia nos 100 primeiros dias desta nova administração que foi muito mais difícil governar o Estado em 2003 do que neste início de 2015. No entanto, destaca que a situação financeira do ES é ruim, com queda de arrecadação e queda do repasse dos royalties do petróleo, o que resultou nos três primeiros meses de uma operação "arrecada e paga". Sobre um dos seus principais projetos de campanha, o "Escola Viva", que vem enfrentando resistência de professores e alunos, Hartung vai abrir o diálogo.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Paulo Hartung - 14-04-15

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