Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Hartung comenta suas possibilidades para a disputa eleitoral de 2018
ENTREVISTAS

Hartung comenta suas possibilidades para a disputa eleitoral de 2018

Governador do Estado falou também sobre os dois anos da tragédia do Rio Doce e o edital para o concurso da Polícia Militar

Publicado em 06 de Novembro de 2017 às 13:15

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 nov 2017 às 13:15
"Topo tudo", diz governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, ao comentar sobre as possibilidades de cenários para a disputa eleitoral de 2018, entre eles vice ou presidência da República. Hartung também confirmou que deixa o PMDB.
Em entrevista exclusiva à CBN Vitória, o governador Paulo Hartung também falou sobre os dois anos da tragédia do Rio Doce. Segundo ele, a Samarco precisa voltar a funcionar, não apenas para a retomada da economia na região onde ela atua, como também para poder pagar pelos impactos sociais e ambientais da tragédia.
Sobre o concurso para a Polícia Militar, o edital será publicado esta semana e contempla vagas para praças, oficiais e banda. O anúncio foi feito em primeira-mão no CBN Vitória, pelo governador Paulo Hartung. Confira!
CBN VItória - Paulo Hartung - 06-11-17

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira
Mais de 225 anos de prisão para réus envolvidos em emboscada e morte de PMs no ES
Felipe Kutianski executando o exercício de agachamento profundo adaptação em 90°
Calistenia é para todos? Saiba como começar e praticar com segurança
Triumph Tiger Sport 660 e Trident 660
Triumph Motorcycles anuncia a nova chegada da família 660 cc

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados