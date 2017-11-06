Hartung comenta suas possibilidades para a disputa eleitoral de 2018

"Topo tudo", diz governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, ao comentar sobre as possibilidades de cenários para a disputa eleitoral de 2018, entre eles vice ou presidência da República. Hartung também confirmou que deixa o PMDB.

Em entrevista exclusiva à CBN Vitória, o governador Paulo Hartung também falou sobre os dois anos da tragédia do Rio Doce. Segundo ele, a Samarco precisa voltar a funcionar, não apenas para a retomada da economia na região onde ela atua, como também para poder pagar pelos impactos sociais e ambientais da tragédia.

Sobre o concurso para a Polícia Militar, o edital será publicado esta semana e contempla vagas para praças, oficiais e banda. O anúncio foi feito em primeira-mão no CBN Vitória, pelo governador Paulo Hartung. Confira!