Hanseníase: teste rápido será oferecido pelo SUS até julho e vai possibilitar diagnóstico precoce

O Ministério da Saúde vai implementar a realização de testes rápidos para a hanseníase no Sistema Único de Saúde (SUS). Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde, Gerson Pereira, explico que esse tipo de testagem foi aprovada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) em 03 de janeiro e a pasta tem 180 dias para distribuir e oferecer esses testes na rede do SUS. Segundo Pereira, os testes rápidos vão possibilitar o diagnóstico precoce da doença, que é incapacitante, propiciando rápido tratamento e interrupção da cadeia de transmissão através do paciente. Ouça: