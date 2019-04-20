Hábitos saudáveis poderiam evitar 27% dos casos de câncer

Estudo realizado por pesquisadores do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) e da Harward University, nos Estados Unidos, identificou fatores de riscos que podem aumentar a incidência dos casos de câncer entre a população. Em entrevista concedida à Rádio CBN Vitória, o professor e pesquisador, Dr. Leandro Rezende, um dos autores do estudo, detalha a pesquisa e alerta para a incidência desses casos no país. Confira!