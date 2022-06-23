Hábitos domésticos no inverno aumentam consumo de energia; saiba como economizar

O inverno começou na última terça-feira, 21 de junho, e junto dele também chegam algumas mudanças de hábito dentro de casa que aumentam o consumo de energia. São ações como tomar banho quente, usar aquecedor e ferro elétrico. Mas consumir mais energia pesa no bolso, com o aumento do valor da conta. Em entrevista à CBN Vitória, o engenheiro eletricista Sérgio Augusto Azevedo Santos, assessor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), traz dicas para economizar energia e aliviar a fatura. Acompanhe!

O engenheiro destaca que os consumidores devem fazer o uso consciente dos eletrodomésticos. Por exemplo: no inverno, é possível deixar de usar o ar-condicionado. Ele também orienta diminuir o tempo de banho quente no período mais frio, principalmente para quem tem chuveiro elétrico. No caso da máquina de lavar e do ferro elétrico, junte a maior quantidade de roupa possível para lavar e passa tudo junto, de uma única vez. Sérgio Augusto também explica que é importante ter uma instalação elétrica compatível com os aparelhos usados, para evitar um consumo de energia acima do normal.