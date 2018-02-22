Habeas corpus coletivo vai beneficiar grávidas no ES

Esta semana, a segunda turma do STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu que gestantes e mães de crianças de até 12 anos presas preventivamente poderão cumprir prisão domiciliar. A decisão abrange as adolescentes apreendidas pela Justiça e as mães de filhos com deficiência. A exceção valerá para os casos dos crimes com violência ou grave ameaça, contra os filhos ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. A ação foi protocolada em 2017 por advogados de Direitos Humanos. Aqui no Espírito Santo, a coordenadora da Área de Execução Penal da Defensoria Pública do Espírito Santo (DPES), Roberta Ferraz, avalia como se dará a saída destas presas. Estima-se que há mais de 200 mulheres nesta situação no sistema prisional capixaba.